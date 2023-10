Atp Basilea 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 24 ottobre

Il programma di martedì 24 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Basilea 2023. Proseguono gli incontri di primo turno sul cemento indoor elvetico, dove debutta la prima forza del seeding, Holger Rune, che per la seconda settimana di fila ritrova Miomir Kecmanovic. Protagonisti sul Centrale anche i beniamini di casa Stricker e Wawrinka, insieme al campione del Masters 1000 di Shanghai Hurkacz. Di seguito il programma completo.

CENTER COURT

Ore 14:00 – (WC) Stricker vs (Q) Hassan

a seguire – Lajovic vs (4) Hurkacz

Non prima delle 18:00 – (1) Rune vs Kecmanovic

Non prima delle 20:00 – Wawrinka vs (Q) Shevchenko

IWB COURT

Ore 12:00 – Krawietz/Puetz vs Gonzalez/Molteni

A seguire – Griekspoor vs (LL) Seyboth Wild

A seguire – (5) De Minaur vs Schwartzman

Non prima delle 16:00 – Dodig/Krajicek vs Auger-Aliassime/Korda

A seguire – (7) Jarry vs Mannarino