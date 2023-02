Diritti tv Champions League 2024/2027 a Sky ed Amazon: su Prime una partita ogni mercoledì

Le indiscrezioni delle ultime ore trovano conferma. I diritti tv della Champions League 2024/2027 andranno a Sky Sport e ad Amazon per quanto riguarda l’Italia nel prossimo triennio. La pay tv di Murdoch si è aggiudicato il pacchetto con l’esclusiva di tutte le partite eccetto una del mercoledì (dai playoff alla semifinale di ritorno) che andrà in esclusiva su Prime Video. La differenza con l’attuale stagione risiede nel fatto che Sky potrà trasmettere in esclusiva anche tutte le partite del proprio pacchetto in streaming, dunque verrà a mancare la concorrenza in mobilità di Infinity.

Per Mediaset, l’unica chance di trasmettere almeno una partita a settimana resta quella di ottenere la sublicenza di una sfida del martedì da mandare in onda in co-esclusiva con Sky, dal momento che il regolamento prevede che un incontro di ogni match day (finale inclusa) venga trasmessa in chiaro. Sky può dunque decidere di trattare col Biscione oppure con la Rai, ma potrebbe anche decidere di tenersi l’esclusiva della partita in questione trasmettendola sul proprio canale in chiaro, TV8.

C’è però un’altra importante novità, che esula in modo diretto dal discorso dei diritti tv: dal 2024-2025, infatti, la Champions vede mutare il proprio format, passando a 36 squadre con un unico girone “extra-large” come fosse un campionato nazionale. Aumenta quindi il numero di partite presenti nei pacchetti dei diritti tv. Ogni squadra infatti giocherà ben otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, senza andata e ritorno ma come sfide secche, stabilite in base a sorteggio e tenendo conto del ranking di ciascun club per far sì che non ci siano disparità. Le migliori otto squadre avanzeranno all’eliminazione diretta accedendo direttamente agli ottavi di finale, le ultime otto saranno eliminate, mentre le formazioni dalla nona alla ventiquattresima posizione si sfideranno nei playoff per approdare agli ottavi. Ogni sfida a eliminazione diretta si disputerà in doppio confronto di andata e ritorno.