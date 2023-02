Slittino: Voetter/Oberhofer seconde a St.Moritz, vincono la Coppa del Mondo di doppio femminile

Beffa, ma fino ad un certo punto per il formidabile duo azzurro composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile di Coppa del Mondo di slittino artificiale. Nella tappa di St.Moritz le nostre ragazze si sono dovute accontentare del secondo posto per solamente due millesimi di ritardo sulle vincitrici Degenhardt e Rosenthal. Un risultato che però consegna al nostro duo la vittoria in Coppa del Mondo di specialità, dopo una stagione dominata dall’inizio alla fine. Nove podi in dieci gare disputate e ben quattro successi totali. Dopo la sfortunata gara odierna la prossima settimana a Winterberg proveranno a chiudere in bellezza. Sul terzo gradino del podio, ma più distaccate, invece le lettoni Ziedina e Zvilna.

Poche soddisfazioni, invece, dal doppio maschile, dove il miglior piazzamento lo trovano Rieder e Kainzwaldner con il quinto posto dietro ad un podio composto dalle due coppie tedesche Wendl/Art ed Eggert/Benecken e anche in questo caso dai lettoni Bots/Plum.