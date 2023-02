Mondiali Courchevel/Méribel, prima manche slalom femminile: Shiffrin davanti a tutte, indietro le azzurre

Mikaela Shiffrin è davanti a tutte dopo la prima manche dello slalom ai Mondiali di Courchevel/Méribel di sci alpino. Partita con il pettorale numero uno, la campionessa americana ha subito fatto il vuoto dietro di sé, con solamente quattro atlete in grado di rimanere sotto il secondo di distacco. Chi potrà darle maggiore filo da torcere nella seconda prova sarà Wendy Holdener, l’unica che è riuscita a sciare più o meno sugli stessi livelli: la svizzera è dietro di solamente 19 centesimi. Terza è la sorprendente canadese Laurence St-Germain, distante +0.61. La nordamericana è riuscita a mettersi dietro due specialiste quali Lena Duerr e Petra Vlhova.

Non erano alte le aspettative per quanto riguarda le azzurre e difatti è stata una manche piuttosto anonima da parte delle nostre. La migliore del lotto è Lara Della Mea, piazzatasi in 26esima posizione; poco dietro di lei troviamo l’esordiente Marta Rossetti, 29esima. Beatrice Sola non è riuscita a trovare un piazzamento nelle 30, mentre Anita Gulli, che arrivava da due buoni risultati in Coppa del Mondo ha commesso un grosso errore che l’ha fatta arrivare al traguardo con quasi 6″ di ritardo.

IL CALENDARIO COMPLETO

I RISULTATI DELLE GARE

IL MEDAGLIERE

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

1 SHIFFRIN Mikaela USA 52.54

2 HOLDENER Wendy SUI 52.73 +0.19

3 ST-GERMAIN Laurence CAN 53.15 +0.61

4 DUERR Lena GER 53.46 +0.92

5 VLHOVA Petra SVK 53.53 +0.99

6 BUCIK Ana SLO 53.77 +1.23

7 LJUTIC Zrinka CRO 53.83 +1.29

8 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 53.95 +1.41

9 DANIOTH Aline SUI 53.99 +1.45

10 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 54.03 +1.49

26 DELLA MEA Lara ITA 54.86 +2.32

29 ROSSETTI Marta ITA 54.97 +2.43

32 SOLA Beatrice ITA 55.08 +2.54

DNF GULLI Anita ITA