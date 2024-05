Diamond League Oslo 2024 oggi in tv: orari e diretta streaming atletica

Prosegue la Wanda Diamond League 2024 di atletica leggera, con la sesta tappa in programma giovedì 30 maggio in Norvegia a Oslo. Nel massimo circuito mondiale i migliori atleti al mondo sono pronti a sfidarsi in pista e in pedana per proseguire la preparazione in vista dei Giochi Olimpici di Parigi di luglio e agosto e degli Europei di Roma di giugno. Per l’Italia scende in pista Marcell Jacobs nei 100 metri, al suo esordio stagionale in Diamond League. Il campione olimpico, reduce dal deludente 10.19 fatto segnare a Ostrava, troverà un parterre di sfidanti di tutto rispetto, in cui spicca Fred Kerley, argento a Tokyo e avversario da battere attualmente. Oltre a lui gli altri avversari sono lo statunitense Brandon Hicklin, il giapponese Sani Brown, il sudafricano Akani Simbine, il giamaicano Yohan Blake e il britannico Jeremiah Azu, tutti capaci di scendere sotto i 10.00 in carriera.

In gara per l’Italia anche Pietro Arese nei 1500, Ayomide Folorunso al debutto nei 400 ostacoli, Daisy Osakue nel lancio del disco ed Elena Bellò negli 800 metri. Test ai Bislett Games anche per i due idoli di casa: Jakob Ingebrigtsen, campione olimpico dei 1500 e reduce dal secondo posto a Eugene nel Bowerman Mile, e Karsten Warholm, campione olimpico a Tokyo e detentore del record mondiale dei 400 ostacoli. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire in tv le gare della Diamond League di Oslo, che prenderanno il via allo stadio Olimpico Bislett alle 19.00 ora italiana.

STREAMING E TV – Tutte le tappe della Diamond League 2024 saranno visibili in diretta streaming integrale su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile sia online che tramite APP (disponibile sugli store sia iOS che Android). La registrazione è gratuita, mentre le tappe della Diamond League sono acquistabili al prezzo di 1,99€. Inoltre, le gare saranno trasmesse per gli abbonati su Sky Sport Arena (in streaming su Sky Go e Now), e in chiaro su Rai Sport HD (in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati anche con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.