Darderi-Tabilo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Santiago 2024

Luciano Darderi sfiderà Alejandro Tabilo nei quarti di finale dell’ATP 250 di Santiago, torneo in programma sulla terra rossa. L’italoargentino vuole chiudere in bellezza questa stagione sul rosso sudamericano che l’ha visto trionfare a Cordoba ed entrare per la prima volta nei top-100. Nella capitale cilena, prima di trasferirsi negli Usa per il Masters 1000 di Miami, Luciano dopo aver sconfitto prima Bagnis e poi Cerundolo, si trova ad affrontare un top-4 del torneo e padrone di casa. Certamente una sfida ostica, considerando il fattore ambientale e anche la possibile stanchezza accumulata in due incontri che sono stati molto lottati.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI