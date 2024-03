Sport in tv oggi venerdì 1 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 1 marzo 2024. Si aprono i Mondiali indoor di atletica con la prima giornata da Glasgow, ma non solo. Protagonista anche lo sci alpino da Aspen e il biathlon da Oslo, così come la Serie A che torna in campo con un Lazio-Milan da non perdere. Poi grande attesa per le qualifiche della F1 dal Bahrain. Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.