Errani-Bara oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Bogotà 2024

Sara Errani se la vedrà contro Irina Bara ai quarti di finale del WTA 250 di Bogotà, torneo di scena sui campi in terra rossa della città colombiana. Partita importante per la nostra veterana, che dopo aver vinto una battaglia contro Sara Sorribes-Tormo ora punta quella che sarebbe la prima semifinale in un torneo WTA dall’ormai molto lontano anno 2017, quando ci riuscì sul cemento di Tianjin. Match che vale tanto anche per conquistare punti preziosi che porterebbero Sara più vicina all’accesso diretto a un altro main draw slam al Roland Garros.

