Darderi-Fritz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Luciano Darderi se la vedrà contro Taylor Fritz nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. L’azzurro, che a febbraio ha sollevato al cielo il suo primo titolo in carriera sul circuito maggiore in quel di Cordoba, ha esordito alla Caja Mágica lasciando solamente sei giochi al veterano transalpino Gael Monfils. Ora l’asticella si innalza notevolmente contro il bombardiere californiano, dodicesima testa di serie della kermesse iberica e finalista da pochi giorni a Monaco di Baviera. Tra i due tennisti si tratta del primo incrocio di sempre a qualsiasi livello, con Darderi che partirà leggermente sfavorito ma assolutamente non battuto secondo le quote dei bookmakers. In palio per il vincitore c’è l’accesso ai sedicesimi di finale contro uno tra il top cento francese Luca Van Assche oppure il solidissimo argentino Sebastian Baez, diciottesima forza del tabellone madrileno.

Darderi e Fritz scenderanno in campo oggi (venerdì 26 aprile). I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sullo Stadium 3, al termine dell’altro secondo turno tra il polacco Hubert Hurkacz ed il britannico Jack Draper. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il secondo turno tra Darderi e Fritz, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.