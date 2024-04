MotoGP, prove libere GP Spagna oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

Il paddock di MotoGP vola in Spagna, a Jerez, per il quarto appuntamento della stagione 2024. Dopo la tappa statunitense, è tempo del Gran Premio iberico, gara di casa per molti dei piloti in griglia. Tra i tanti, spiccano sicuramente Jorge Martin – attuale leader del mondiale – e Marc Marquez, che si presenta a Jerez in tuta Gresini e condivide il box con il fratello Alex Marquez. Il fine settimana sarà ricco di emozioni anche per Pedro Acosta, pilota della GasGas per la prima volta presente ad un Gran Premio di casa. Non mancherà certo all’appello Maverick Vinales, il Batman che sta facendo sognare il box Aprilia. Presenti infine anche i due omonimi Fernandez: Raul e Augusto.

Il tanto atteso weekend avrà inizio venerdì 26 aprile, con la prima sessione di prove libere che aprirà le danze. I ventidue piloti della griglia sfrecceranno sulla pista spagnola a partire dalle 10:40 italiane per un’ora totale, per poi tornare in pista nel pomeriggio in occasione del pre qualifiche, che avrà inizio alle 14:55. La terza e ultima sessione di prove libere è infine in programma per la giornata di sabato 27 aprile alle 10:05. Tutte le sessioni saranno visibili in diretta agli abbonati Sky, precisamente sui canali di Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. E’ prevista anche la copertura streaming sulle piattaforme di Sky Go e NOW.