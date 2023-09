LIVE – Crotone-Turris, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

Grande attesa per il fischio d’inizio di Crotone-Turris. Allo Scida i padroni di casa cercano il punteggio pieno, proprio come la Turris che è reduce dalla vittoria a sorpresa sul Benevento. “La Turris ha cambiato tantissimo rispetto all’anno scorso, è arrivato un allenatore che aveva già lavorato in passato lì quindi si sente a casa. Ha dimostrato anche a Padova di dare un’identità ben precisa alla squadra . Ha battuto una delle migliori squadre, il Benevento , quindi come non possiamo stare con le antenne ben dritte perché giocheremo contro una squadra ben allenata e con giocatori di individualità”, le parole di Zauli. Fischio d’inizio alle 20:45.

Crotone-Turris (ore 20:45)