Crotone-Foggia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022/2023

Tutto pronto allo stadio Ezio Scida per Crotone-Foggia, match valevole per il secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. La formazione calabrese, reduce da una regular season nella quale soltanto il Catanzaro ha fatto meglio, vogliono assolutamente arrivare a giocarsi la promozione in Serie B nell’ultimo atto dei playoff. I rossoneri, invece, hanno già dimostrato di essere in grado di venire fuori da situazioni complicate e sono pronti alla battaglia. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 31 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Rai Sport.

SEGUI LA DIRETTA

IL REGOLAMENTO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA