Cremonese-Lecce, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Cremonese-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo Zini i lombardi cercano la prima vittoria in campionato dopo le imprese in Coppa Italia, i giallorossi vogliono reagire all’ultimo ko ed evitare così di farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 15 di sabato 4 febbraio.

Cremonese-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Stefan Schwoch.