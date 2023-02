Spezia-Napoli, Gotti: “Difficile gestire nove assenze, ma daremo il 100%”

Luca Gotti, tecnico dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, valida per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023: “Affrontiamo una squadra forte, che è una bellezza vedere giocare, e lo faremo senza nove giocatori. Saranno assenti Nzola, Bastoni, Gyasi, Ekdal, Holm, Kovalenko, Sala e Moutinho. Non è facile gestire tutte queste assenze, ma approcceremo la sfida al massimo delle nostro possibilità. Daremo il 100% in campo. Il fattore Picco può influenzare le partite, specialmente una come quella contro il Napoli“.

“Non so se andrò in panchina, ma ci tenevo a essere qui – ha proseguito Gotti, che lunedì si è sottoposto a un’operazione – Volevo essere in campo con la squadra e andare in ritiro. Ho visto tutti gli allenamenti in settimana da remoto“. Sul mercato, invece: “Vanno ricreati nuovi equilibri al più presto. Sicuramente muovendo tanti giocatori c’è qualcosa da ripensare. Tuttavia l’arrivo di un giocatore come Shomurodov dopo lo sforzo della società è significativo per il cammino del club“.

Infine, Gotti ha parlato dei singoli: “Shomurodov è in buone condizioni, ma non gioca da un po’ di tempo. Ci sta dando molto e si è presentato davvero bene. Holm non sta bene, ha un problema derivante dalla pubalgia e va gestito. Krollis è fermo da un mese e mezzo. Viene da un altro mondo come la Lettonia e non parla la nostra lunga. Verde? Quando ho letto che poteva partire è stata una coltellata. Ho grande stima nei suoi confronti e lo aspetto. Non vedo l’ora che torni e mostri il vero Daniele. A Bologna è entrato dalla panchina dopo aver giocato le ultime due da titolare, non c’è nessun caso. Maldini ha talento, ma come Verde è limitato da sé stesso. Entrambi sono sensibili e spero di alleggerire la pressione, consentendogli di esprimersi al meglio“.