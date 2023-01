Cremonese-Inter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Cremonese e Inter, valevole per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. L’avventura di Ballardini sulla panchina dei grigiorossi è iniziata con la qualificazione ai quarti di Coppa Italia e con il pareggio sul campo del Bologna in campionato. La squadra cerca ancora la prima vittoria, anche se l’avversario odierno di certo non è il cliente più abbordabile. I nerazzurri di Inzaghi vogliono immediatamente mettersi alle spalla la brutta sconfitta casalinga contro l’Empoli e riprendere il loro cammino verso una qualificazione in Champions League. La sfida è in programma oggi, sabato 28 gennaio alle 18:00 allo Stadio Zini di Cremona. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.