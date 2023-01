Cremonese-Inter, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Cremonese-Inter, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Tutto pronto allo stadio Zini dove va in scena questo derby lombardo: i grigiorossi cercano ancora la prima vittoria stagionale, i nerazzurri per dimostrare di saper reagire subito al momento complicato. Fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 28 gennaio, chi vincerà?

Cremonese-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.