Cremonese-Inter in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Cremonese e Inter, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I nerazzurri vogliono riscattarsi dopo la deludente sconfitta casalinga contro l’Empoli e proveranno a farlo nel derby lombardo sul campo della Cremonese. Gli uomini di Ballardini (subentrato da poco ad Alvini) non hanno mai vinto in stagione e cercano ancora i primi storici tre punti. A scendere in campo con i favori del pronostico, però, sarà ovviamente l’Inter. La sfida è in programma sabato 28 gennaio alle 18:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn (canale 214 di Sky previa attivazione).