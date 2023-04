Cremonese-Fiorentina, programma e telecronisti Mediaset andata semifinali Coppa Italia 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Cremonese-Fiorentina, andata delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023. Appuntamento con la storia per i grigiorossi, che allo Zini nel primo dei due atti vogliono tenere botta nei confronti dei viola in gran forma per provare a giocarsela al ritorno per una clamorosa finale della coppa nazionale. Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 5 aprile, chi vincerà?

Cremonese-Fiorentina sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.