Diffidati Cremonese-Fiorentina, grigiorossi a rischio squalifica per ritorno semifinali Coppa Italia

I diffidati di Cremonese-Fiorentina, i grigiorossi a rischio squalifica in vista del ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023. I lombardi vogliono scrivere una clamorosa pagina di storia e soprattutto andando in finale raggiungerebbero anche la Supercoppa Italiana, peraltro in campionato sono con un piede e mezzo in B ormai. Occhio però a una sconfinata lista di diffidati, vale a dire chi ha rimediato un cartellino giallo a partire dagli ottavi e che alla prossima ammonizione sarà squalificato per il ritorno del Franchi: si tratta di Aiwu, Dessers, Ferrari, Meité, Okereke, Quagliata, Sarr, Valeri, Vasquez.