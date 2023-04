Regolamento Cremonese-Fiorentina: come funziona con i gol in trasferta

La Fiorentina, dopo la serie di risultati utili consecutivi che le ha permesso di risalire in campionato, vuole provare a centrare la semifinale della Coppa Italia 2022/2023. Gli uomini di Vincenzo Italiano, però, nella semifinale di andata allo stadio Zini dovranno vedersela contro la sorpresa di questa competizione, la Cremonese di Davide Ballardini. Per entrambe si tratta di una clamorosa occasione di avvicinarsi alla conquista di un trofeo e, magari, anche della qualificazione in Europa League. Il regolamento prevede che, esattamente come avviene in Europa, i gol realizzati in trasferta non valgano doppio. In caso di 3-1 nella gara di andata da parte dei viola, con un 2-0 dei grigiorossi al Franchi si andrebbe, dunque, ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.