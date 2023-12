Cremona-Brindisi oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Cremona-Brindisi, sfida valida come 14^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Ottima prima parte di stagione, per gli uomini di coach Cavina, che, da neopromossi, si ritrovano ad occupare l’ottava posizione, che garantirebbe un posto in Coppa Italia. Ora, l’ultimo match dell’anno contrappone la Vanoli ai pugliesi ultimi in classifica, reduci da due sconfitte consecutive e ancora mai vincenti in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 16:00 di sabato 30 dicembre sul parquet del PalaRadi. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Cremona-Brindisi, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Dazn.