Coventry-Tottenham oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Carabao Cup 2024/25

Tutto pronto per Coventry-Tottenham, partita valevole per il terzo turno della Carabao Cup 2024/2025: ecco il programma e le informazioni per vederla in diretta. Appena quattro punti nelle prime quattro giornate di campionato per gli Spurs, reduci da due sconfitte consecutive contro Newcastle e Arsenal e determinati a riscattarsi. L’occasione è ovviamente ghiotta dato che il Coventry, club che milita in seconda serie, rappresenta un avversario abbordabile: non per questo va però sottovalutato, specialmente per il fattore campo. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21.00 di oggi, mercoledì 18 settembre.

STREAMING E TV – L’incontro Coventry-Tottenham della Carabao Cup 2024/2025 non sarà visibile in diretta streaming in Italia dal momento che nessuna piattaforma possiede i diritti della competizione. Sportface.it vi terrà informati con cronaca, highlights, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.