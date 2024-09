Torres-Milan Futuro oggi in tv: canale, orario e diretta streaming recupero Serie C 2024/25

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Torres-Milan Futuro, match valido per il recupero della terza giornata del girone B di Serie C 2024/2025. I giovani rossoneri sono ancora alla ricerca del primo successo in campionato, dopo aver centrato due vittorie nella Coppa Italia di categoria. Va detto però che il calendario non è stato troppo clemente con la formazione di Bonera, dal momento che li ha messi subito di fronte a squadre più attrezzate e che si giocheranno la promozione come Entella ed Ascoli. Di questo lotto fa parte anche la formazione sarda, seconda nella passata stagione, e che con una vittoria in questo recupero raggiungerebbe proprio l’Ascoli, insieme al Pescara, in testa alla classifica con 10 punti.

Torres-Milan Futuro: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di mercoledì 18 settembre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.