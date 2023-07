Costa Rica-Zambia oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Mondiali femminili 2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Costa Rica-Zambia, match valevole per a terza giornata del gruppo C dei Mondiali femminili 2023 di calcio, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. La formazione nordamericana è ormai già eliminata dalla competizione, esattamente come la Nazionale africana. L’obiettivo delle due squadre, dunque, sarà evitare l’ultimo posto in classifica e conquistare i primi punti nella rassegna iridata. La partita andrà in scena alle ore 9:00 di lunedì 31 luglio e al momento non è prevista una copertura televisiva, mentre lo streaming sarà affidato al sito ufficiale Fifa.

