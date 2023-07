Ranking Atp aggiornato a lunedì 31 luglio: Alcaraz in vetta, Fritz accorcia su Sinner

Ecco il ranking Atp aggiornato a lunedì 31 luglio 2023, dopo i tornei del circuito maggiore disputati Umago, Amburgo e Atlanta. Nessun cambiamento nella top-10 guidata sempre da Carlos Alcaraz davanti a Novak Djokovic, solamente Taylor Fritz accorcia le distanze sull’ottava piazza difesa da Jannik Sinner grazie al titolo ad Atlanta. Per quanto riguarda gli italiani, Musetti sempre numero 18, Berrettini perde altre tre posizioni mentre Arnaldi ne guadagna 11 con la semifinale in Croazia, sale anche Sonego (+2) e Cecchinato scivola fuori dalla top-100. Da segnale i balzi di Vukic (+20, finalista in Australia) e Popyrin (+33). Ingresso nella top-50 per il francese Arthur Fils dopo la semifinale ad Amburgo.

Carlos Alcaraz (Esp) 9255 (–) Novak Djokovic (Srb) 8795 (–) Daniil Medvedev (Rus) 6520 (–) Casper Ruud (Nor) 4985 (–) Stefanos Tsitsipas (Gre) 4850 (–) Holger Rune (Den) 4825 (–) Andrey Rublev (Rus) 4730 (–) Jannik Sinner (Ita) 3815 (–) Taylor Fritz (Usa) 3515 (–) Frances Tiafoe (Usa) 3085 (–)

18. Lorenzo Musetti 1950 (–)

40. Matteo Berrettini 1112 (-3)

41. Lorenzo Sonego 1105 (+2)

65. Matteo Arnaldi 845 (+11)

108. Marco Cecchinato 582 (-12)

124. Fabio Fognini 507 (+13)

141. Giulio Zeppieri 442 (-22)

142. Flavio Cobolli 442 (+6)

145. Andrea Vavassori 432 (-11)