Cosenza-Sudtirol in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cosenza-Sudtirol, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I calabresi, dopo la sconfitta incassata contro il Bari, hanno bisogno di portare a casa i tre punti davanti ai propri tifosi per abbandonare l’ultimo posto in classifica. Gli altoatesini sono la rivelazione del torneo e, dopo il pareggio con il Como, hanno intenzione di riprendere la loro marcia. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 18 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA