Parma-Ascoli in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Tardini per Parma-Ascoli, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I padroni di casa, dopo il pareggio ottenuto con la Ternana, vogliono tornare al successo per consolidare la propria posizione in zona playoff. I marchigiani, dal loro canto, sono tornati alla vittoria nello scorso turno ed hanno intenzione di proseguire su questa strada. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 18 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

