Coppa Italia 2023/2024, sedicesimi di finale in tv su Mediaset: programma, date, orari e canali

Al via i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024 tra il 31 e il 2 novembre e le otto partite che qualificano per gli ottavi di finale, dove entrano in gioco le otto big, saranno visibili tutte su Mediaset. La Lega Serie A ha reso nota la programmazione completa con date, orari e canali dettagliati. In particolare, Bologna-Verona sarà visibile su Canale 20, mentre tutte le altre sette sfide saranno trasmesse su Italia 1.

SEDICESIMI DI FINALE

31/10/2023 Martedì 15.00 CREMONESE-CITTADELLA ITALIA 1

31/10/2023 Martedì 18.00 SALERNITANA-SAMPDORIA ITALIA 1

31/10/2023 Martedì 21.00 BOLOGNA-HELLAS VERONA 20

01/11/2023 Mercoledì 15.00 GENOA-REGGIANA ITALIA 1

01/11/2023 Mercoledì 18.00 LECCE-PARMA ITALIA 1

01/11/2023 Mercoledì 21.00 UDINESE-CAGLIARI ITALIA 1

02/11/2023 Giovedì 18.00 SASSUOLO-SPEZIA ITALIA 1

02/11/2023 Giovedì 21.00 TORINO-FROSINONE ITALIA 1