Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2023: trionfo di Alice Bellandi nella categoria -78 kg

Un altro successo per l’Italia femminile del judo da Abu Dhabi, dove è in corso il penultimo appuntamento stagionale del Grand Slam. Dopo i successi di Assunto Scutto nella categoria -48kg e di Odette Giuffrida nei -52kg, il tris è firmato da Alice Bellandi, vincitrice nei -78kg. La campionessa bresciana ha avuto bisogno del golden score per avere la meglio nell’atto conclusivo sulla numero uno del ranking mondiale, la francese Fanny Estelle Posvite. In precedenza l’azzurra sul tatami dela Jiu-Jitsu Arena aveva eliminato l’altra transalpina Chloe Buttigiet, la guineana Marie Branser e in semifinale per ippon la portoghese Patricia Sampaio. Si tratta del secondo successo stagionale per Alice dopo quello di febbraio a Tel Aviv. Ma soprattutto sono 1000 punti decisamente importanti per il ranking di qualificazione olimpica valido in vista dei Giochi di Parigi 2024.