Qatar Masters golf 2023, primo giro sospeso per maltempo: in testa Jamieson e Hillier

A Doha è stato sospeso il primo round del Qatar Masters di golf a causa del forte vento e del pericolo di fulmini sul percorso. Al momento dell’interruzione in testa c’erano lo scozzese Scott Jamieson e il neozelandese Daniel Hillier con uno score di 65 (-7). Ewen Ferguson (che difende il titolo vinto nel 2022), Stephan Gallacher e Robert MacIntyre condividono la terza posizione con 66 (-6) insieme allo spagnolo Santiago Tarrio. Al Doha GC (par 72) buon avvio di Edoardo Molinari, 14/o con 68 (-4) davanti al vicentino Guido Migliozzi, 35/o con 71 (-1). Cinque birdie (consecutivi) e un bogey per Molinari, prova bogey free con un birdie per Migliozzi.