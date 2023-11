Coppa Italia 2023/2024, ottavi di finale: programma, calendario, date, orari e diretta tv

Si chiudono i sedicesimi ed è già tempo di pensare agli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024: ecco di seguito programma, calendario, date, orari con le informazioni su diretta tv e streaming degli otto match. Esordiscono le otto big dello scorso campionato in sfide sicuramente molto interessanti, che verranno peraltro spalmate nel giro di un mese. Si parte infatti già il 5 e 6 dicembre con in campo Lazio e Fiorentina, il 19 e 20 dicembre tocca invece a Napoli e Inter, mentre tra martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre assisteremo alle altre quattro partite con in campo Juventus, Atalanta, Milan e Roma. Ecco a seguire allora il riepilogo completo con la programmazione, ricordando come sia Mediaset a trasmettere sui suoi canali in esclusiva e in chiaro le partite.

OTTAVI COPPA ITALIA

Martedì 5 dicembre 2023

ore 21 Lazio-Genoa

Mercoledì 6 dicembre 2023

ore 21 Fiorentina-Parma

Martedì 19 dicembre 2023

ore 21 Napoli-Frosinone

Mercoledì 20 dicembre 2023

ore 21 Inter-Bologna

Data da definire 2/3/4 gennaio 2023

orario da definire Juventus-Salernitana

orario da definire Roma-Cremonese

orario da definire Milan-Cagliari

orario da definire Atalanta-Sassuolo