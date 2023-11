Thiago Silva torna a parlare di PSG: “Non si può ottenere tutto con i soldi. Bisogna avere un piano”

Otto anni di militanza nel PSG ma l’obiettivo Champions League mai arrivato. Ora Thiago Silva, attualmente al Chelsea, ne parla in un’intervista a As: “Non si ottiene tutto solo con i soldi. Il calcio non funziona in questo modo. Se non hai un piano chiaro su quello che vuoi, le cose non andranno bene”. “Come prima cosa devi essere rispettato nel tuo Paese per essere rispettato all’estero, ma noi non abbiamo fatto questo. Abbiamo fatto il contrario perché volevamo essere amati all’estero, ma non abbiamo fatto niente per essere rispettati in patria”, ha aggiunto il brasiliano.