Probabili formazioni Milan-Udinese: undicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Milan-Udinese, match valevole per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 4 novembre, nella cornice di un San Siro strapieno, pronto a trascinare i rossoneri in un momento delicato della stagione. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Stefano Pioli vuole una reazione dalla sua squadra. Stesso obiettivo per Gabriele Cioffi che vuole mettere in difficoltà i rossoneri fuori dalle mura amiche. Sportface.it vi terrà compagnia nel pre e nel post gara. Seguite l’avvicinamento alla sfida con gli approfondimenti sulle probabili scelte di formazione.

MILAN – Da valutare Pulisic. In caso è pronto Romero. Giroud e Leao intoccabili. Nell’emergenza difensiva, torna Thiaw. Out Kalulu, Kjaer e Pellegrino. Krunic a centrocampo.

UDINESE – Spazio al 3-5-1-1 con Pereyra che dovrebbe agire alle spalle di Lucca. Ebosele e Zemura sulle fasce. Samardzic, Walace e Lovric a centrocampo.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Ballottaggi: Pulisic 55% – Romero 45%

Indisponibili: Sportiello, Chukwueze, Bennacer, Pellegrino, Kjaer, Kalulu, Loftus Cheek (in dubbio), Pulisic (in dubbio)

Squalificati: –

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra; Lucca

Ballottaggi: Pereyra 55%-Thauvin 45%

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Brenner, Vivaldo, Kristensen

Squalificati: –