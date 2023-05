Conferenza stampa Rafael Nadal oggi in tv: orario e streaming decisione su Roland Garros

Rafa Nadal torna a parlare e lo fa alle 16 di oggi, giovedì 18 maggio, in una conferenza stampa organizzata nella sua Academy a Manacor. Il tema è il suo stato fisico e di riflesso la sua partecipazione o meno al Roland Garros. Lo spagnolo, prossimo a compiere 37 anni, sta gestendo un infortunio all’ileopsoas della gamba sinistra rimediato lo scorso gennaio agli Australian Open. Il percorso di recupero non è andato come previsto e Nadal ha già dato forfait a Montecarlo, Barcellona, ​​Madrid e Roma. Adesso il rischio concreto è la rinuncia anche allo Slam vinto in 14 occasioni. La conferenza stampa potrebbe essere trasmessa sui canali social dello spagnolo, Sportface.it fornirà aggiornamenti sulle sue parole.