Calciomercato: Atletico Madrid vuole un’offerta concreta per far partire Morata

In scadenza di contratto nel 2024 e non inserito nella lista degli incedibili, ma non per questo in esubero. L’Atletico Madrid non intende regalare Alvaro Morata, attaccante che, sottolinea il sito del quotidiano spagnolo “AS”, piace al Milan e anche alla Juventus con cui il centravanti ha già giocato tra il 2014 e il 2016 e il 2020 e il 2022. L’Atletico non intende regalarlo e i club che cercheranno di ingaggiarlo in estate, dovranno presentarsi con un’offerta concreta e allettante, altrimenti Morata resterà con i colchoneros fino alla scadenza del contratto. Al momento il ds Berta e Simeone non hanno parlato di rinnovo per l’ex Juve, non è una priorità, ma è considerato un giocatore importante per l’organico e difficile da sostituire.