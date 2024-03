Novara-Pro Vercelli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Novara-Pro Vercelli sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2023/2024. Alle ore 20.45 di sabato 16 marzo allo stadio Piola importante derby piemontese tra i padroni di casa reduci da cinque pareggi di fila ma in piena zona playout e dunque obbligati a far punti, e gli ospiti che invece si trovano nel limbo della classifica, ma comunque a due punti dalla zona playoff. Novara-Pro Vercelli sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 253, in streaming su Sky Go e anche su NOW.