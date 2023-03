Como-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Como-Parma, match del Sinigaglia valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa sono reduci dal pareggio a reti bianche con il Benevento e adesso sperano di tornare alla vittoria per tenersi distanti dalla zona retrocessione. La formazione guidata da Fabio Pecchia, dal suo canto, vuole ripartire dopo il pari con il Sudtirol per difendere il loro attuale piazzamento in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 18 marzo alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

