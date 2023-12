Como-Palermo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Como-Palermo, match del Sinigaglia valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini allenati da Cesc Fabregas, dopo le recenti battute di arresto, vogliono tornare a macinare punti con l’obiettivo di restare incollati a Parma e Venezia. La squadra di Eugenio Corini, invece, dopo essere tornata al successo contro il Pisa, spera di dare seguito ai risultati per restare in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 dicembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

