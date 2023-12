Bari-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Cosenza, match del San Nicola valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini guidati da Pasquale Marino non stanno vivendo un buon momento ed hanno bisogno di rialzare la testa portando a casa una vittoria. La compagine calabrese, invece, dopo il buon pareggio con il Parma spera di fermare un’altra big di questa competizione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 dicembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA