Como-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Como-Lecco, match del Sinigaglia valevole per il recupero della terza giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa hanno la ghiotta possibilità di portarsi a soli tre punti dalla vetta e per questo faranno di tutto per centrare i tre punti. La formazione ospite, dopo la sconfitta subita sabato, spera di ripartire subito per allontanarsi dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 28 novembre alle ore 18:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

