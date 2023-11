Lazio-Celtic, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Lazio-Celtic, match della quinta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. All’Olimpico i biancocelesti vanno a caccia di una vittoria per non complicare le cose nel girone in cui il passaggio del turno è alla portata, ma guai a distrarsi contro i sempre pugnaci scozzesi. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.45 di martedì 28 novembre.

Lazio-Celtic sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e Nando Orsi e su Infinity+ con la telecronaca di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese.