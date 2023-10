Como-Cremonese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Como-Cremonese, match valevole del Sinigaglia per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra allenata da Moreno Longo arriva dal pareggio conquistato contro il Bari e spera di tornare alla vittoria per restare nei piani alti della classifica. La formazione di Giovanni Stroppa, invece, vuole riscattare la sconfitta casalinga subita contro il Parma la scorsa settimana. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 ottobre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

