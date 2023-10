Crotone-Picerno oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Crotone-Picerno, match valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Crotone non vive un momento felice con le ambizioni degli squali che erano certamente diverse ad inizio stagione: invece la classifica dice 13esimo posto e zone alte di classifiche lontane. Alta quota in cui invece c’è il Picerno che allo Scida domani sogna di uscire con un bottino pieno per continuare a sognare. Diretta del match su SKY SPORT 254 e NOW TV.