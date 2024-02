Como-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Como-Brescia, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La formazione di casa vuole restare nelle primissime posizioni della classifica per tentare l’assalto alla promozione diretta in Serie A. Le Rondinelle, dal loro canto, dopo aver sconfitto il Cittadella nello scontro diretto per i playoff, hanno intenzione di portare a casa i tre punti anche in questo derby. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 9 febbraio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport Calcio, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

