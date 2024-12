La giornata di oggi, venerdì 13 dicembre, sarà ricca di eventi sportivi. Terminate le coppe europee, tornano i campionati nazionali. Si apre la 16ª giornata di Serie A con Empoli-Torino (ore 20.45). Ci sono anche la Serie B con Pisa-Bari (20.30), la Bundesliga con Friburgo-Wolfsburg (20.30), la Ligue 1 con Tolosa-Saint Etienne (20.45) e la Liga con Valladolid-Valencia (21.00). Eurolega protagonista con quattro partite. C’è l’Olimpia Milano, che tenterà il colpo in casa del Barcellona (20.30). Prosegue il Mondiale per club di volley maschile con Civitanova-Al Ahly nella notte tra oggi e domani (00.30). Una partita di Superlega in campo con Monza-Grottazzolina (20.00).