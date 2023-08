Colombia-Giamaica oggi in tv: canale, orario e streaming ottavi Mondiali calcio femminile 2023

Alle 10:00 di martedì 8 agosto la Colombia ospiterà la Giamaica in occasione degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile 2023. Le due vittorie nelle prime due partite contro la Corea del Sud e contro la Germania, hanno garantito alla Colombia la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta con una partita di anticipo, riuscendo a vincere il Gruppo H nonostante la sconfitta contro il Marocco nell’ultima partita. Nella seconda partecipazione agli ottavi c’è voglia di ben figurare contro una Giamaica che ha iniziato il Mondiale in aperta polemica con la Federazione e che ora vuole rappresentare una delle sorprese dell’edizione in corso. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva tv su Rai Sport e in streaming sulla piattaforma Rai Play.