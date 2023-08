Francia-Marocco oggi in tv: canale, orario e streaming ottavi Mondiali calcio femminile 2023

Alle 13:00 di martedì 8 agosto Francia e Marocco si sfideranno in occasione degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile 2023. ‘Les Bleues’ vanno ora a caccia della quarta presenza consecutiva in un quarto di finale, mentre la nazionale marocchina vuole continuare a stupire dopo la sorprendente qualificazione in un girone iniziato con la sconfitta per 6-0 con la Germania e concluso con il secondo posto proprio davanti alle tedesche. Il Marocco ha corretto la difesa e dimostrato cinismo sotto porta nelle due vittorie di misura contro Colombia e Corea. Ora cerca un altro successo prestigioso. La partita non potrà essere seguita in tv, ma potrete seguirla in diretta streaming sulla piattaforma Fifa+.