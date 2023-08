Torino, visite mediche per Vlasic: torna a titolo definitivo dal West Ham

Il ritorno di Nikola Vlasic al Torino è un’operazione win-win. Il calciatore è infatti felice di fare ritorno alla corte di Juric dopo l’esperienza dello scorso anno, ma lo sono anche i due club anche dato che il croato non rientrava nel progetto del West Ham mentre è molto importante per il Torino. Dopo esser sbarcato in Italia nella serata di ieri, stamattina Vlasic si è recato al Centro di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino, per sottoporsi alle visite mediche. Non appena le avrà superate, tornerà ad essere un giocatore del Toro, ma stavolta a titolo definitivo.