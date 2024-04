Cobolli-Shelbayh oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2024

Flavio Cobolli se la vedrà contro Abedallah Shelbayh nel primo turno dell’ATP 250 di Marrakech 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città marocchina. Il tennista capitolino è reduce dalla buona parentesi sul cemento statunitense e parte con i favori del pronostico contro il ventenne giordano, entrato in tabellone grazie ad una wild card da parte degli organizzatori. Quest’ultimo è classificato alla posizione numero 230 del ranking mondiale e, fino a questo momento, in carriera si è messo in discreta luce soprattutto sul circuito Challenger. Cobolli, dunque, date la maggiore esperienza nonché la migliore padronanza della superficie, è l’indiziato numero uno per staccare il pass per gli ottavi di finale. Qui, eventualmente, incrocerebbe la racchetta con il russo Pavel Kotov, che al debutto ha piegato in due parziali la wild card marocchina Elliot Benchetrit.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI