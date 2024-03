Cobolli-Norrie oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Flavio Cobolli sfiderà Cameron Norrie nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Una gran bella rimonta per il tennista romano, ormai arrivato all’ultimo torneo dopo quasi un mese e mezzo oltreoceano. Vuole chiudere in bellezza Flavio, con una bella settimana in quel di Miami. Dopo Nishioka, ora c’è un Norrie certamente non nel momento migliore della carriera, ma che resta avversario ostico sui campi veloci all’aperto. Il britannico, sceso alla posizione n°31 del ranking mondiale, parte comunque con tutti i favori del pronostico.

